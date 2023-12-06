«Боялся выйти из номера, мылся в раковине». Акинфеев вспомнил первый день в основе ЦСКА

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о первом дне в основе армейской команды. Вратарь рассказал, что даже боялся выйти из номера на базе и мылся в раковине.

«Мы едем на базу в Архангельское, я ставлю сумку на первом этаже, мне дают ключ, но перед этим мне говорят: «Зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу», — вспоминает Игорь. — Я захожу, встреча длилась, наверное, секунд тридцать ровно. Там дым коромыслом у Валерия Георгиевича — сигаретки покуривал. Не сигары, а сигареты. Он сказал: «Ну что, молодой, готов?» Я говорю: «Валерий Георгиевич, готов». Все. Наш разговор прошел так. Я, конечно, не выходил из номера — боялся. Мылся тоже в раковине у себя в Архангельском. В душ даже не ходил. Гусев, все там ходят, ну как? Шкета какого-то привезли», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».