Гинер: я уважаю Яшина, но Акинфеев всех наших вратарей переплюнул

Президент московского ПФК ЦСКА Евгений Гинер высоко оценил историческую значимость голкипера армейцев Игоря Акинфеева для российского футбола. По его мнению, Акинфеев переплюнул всех легендарных советский вратарей, в том числе Льва Яшина — единственного голкипера, который выигрывал «Золотой мяч».

«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда, — сказал Гинер. — Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и «сухих» матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», — приводит слова Гинера «Спорт-экспресс».