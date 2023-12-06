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Пирло: Гвардиола приглашал меня в «Барселону»

Пирло: Гвардиола приглашал меня в «Барселону»
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Бывший полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло рассказал, что Хосеп Гвардиола приглашал его присоединиться к «Барселоне» в 2010 году.

«Тогда у «Милана» появился шанс подписать Ибрагимовича, и Гвардиола спросил его, мог ли я присоединиться к нему в «Барселоне». Мы немного поговорили в его кабинете, потом Ибра пришёл в «Милан», и я тоже остался. Гвардиола сказал мне, что хотел бы, чтобы я был там. Он знал меня, потому что я играл в «Брешии», хотя мы не играли вместе. Я очень гордился тем, что сидел в его офисе и разговаривал с ним, хотя в конечном итоге ничего так и не произошло», — приводит слова Пирло Football Italia.

Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году.

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