Андреа Пирло: в 2006-м я общался с Капелло и руководством «Реала». У нас было соглашение

Бывший полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло рассказал, что был близок к переходу в мадридский «Реал» летом 2006 года.

«Только что закончился чемпионат мира и произошло «Кальчополи». Был шанс, что «Милан» отправят в Серию B, а Фабио Капелло перешёл в «Реал». Я разговаривал с ним и руководством клуба, у нас было соглашение. Когда я приехал на предсезонный сбор, мне сказали, что мы останемся в Серии А, но с нас снимут очки.

Я не был уверен насчёт этого, потому что уже принял решение поехать туда (в «Реал» — Прим. «Чемпионата»). Но по возвращении на базу «Милана» я встретился с Адриано Галлиани (вице-президент клуба. — Прим. «Чемпионата»), и мы с агентом решили, что я остаюсь. Адриано положил контракт на стол и сказал нам вписать цифры. Через несколько дней бумаги были подписаны», — приводит слова Пирло Football Italia.

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