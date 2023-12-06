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Булыкин: справедливое наказание для Абаскаля — дисквалификация на одну игру и одну условно

Булыкин: справедливое наказание для Абаскаля — дисквалификация на одну игру и одну условно
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин заявил, какое наказание должно быть для главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль действовал не в целях нанесения травмы, а просто хотел вытолкнуть за пределы технической зоны. Получилось грубо, поэтому можно дисквалифицировать на одну игру и одну условно. Думаю, он будет рад, если решение будет таким. Считаю такое наказание справедливым, потому что не было умысла кого-то ударить. Бериша тоже сам спровоцировал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», чтобы отпраздновать гол, а Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

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