Globo: «Зенит» летом был готов продать Клаудиньо за € 25 млн

Санкт-петербургский «Зенит» летом был готов продать игрока команды Клаудиньо за € 25 млн, сообщает Globo.

По информации источника, бразильский «Фламенго» летом предложил € 15 млн за Клаудиньо, однако российский клуб отказал и потребовал € 25 млн. При этом на данный момент «Фламенго» продолжает переговоры с «Зенитом» по футболисту.

Кроме того, «Интернасьонал» интересуется Клаудиньо. Недавно один из кандидатов в президенты клуба Роберто Мело в предвыборной компании пообещал подписать бразильца. При этом выборы должны пройти 9 декабря 2023 года.

Клаудиньо является воспитанником «Сантоса», откуда перешёл в «Коринтианс». Затем успел поиграть за бразильские «Брагантино», «Понте Прета», «РБ Бразил», «Оэсте» и «РБ Брагантино». Летом 2021 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, перешёл в «Зенит» за € 11 млн.