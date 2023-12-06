Агент Клаудиньо подтвердил, что «Интернасьонал» может купить игрока у «Зенита»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игрока «Зенита» Клаудиньо, подтвердил слухи о намерении «Интернасьонала» подписать бразильца. Ранее кандидат в президенты бразильского «Интернасьонала» Роберто Мело заявил, что у него в планах три сделки, если он будет утверждён в качестве нового главы клуба на следующий трёхлетний срок. Одна из этих сделок — трансфер Клаудиньо из «Зенита»

«Да, это возможно», — приводит слова агента Клаудиньо Ge Globo.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. К сине-бело-голубым полузащитник присоединился из «Ред Булл Брагантино». В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.