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«Манчестер Сити» не выигрывает в АПЛ уже четыре матча подряд

«Манчестер Сити» не выигрывает в АПЛ уже четыре матча подряд
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Гостевой матч «Манчестер Сити» в 15-м туре английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1) стал четвёртым подряд для манкунианцев, в котором они не смогли одержать победу. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

В трёх своих предыдущих матчах «Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Челси» (4:4) 12 ноября, дома с «Ливерпулем» (1:1) 25 ноября и с «Тоттенхэмом» (3:3) 3 декабря. Таким образом, команда набрала три очка за последние четыре матча АПЛ.

За последние девять встреч в чемпионате Англии «Манчестер Сити» выиграл только три. Команда опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице. На её счету 30 очков в 15 матчах. При этом она остаётся лидером турнира по числу забитых мячей — 36.

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