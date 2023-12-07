«Астон Вилла» победила «Манчестер Сити» и опередила его в АПЛ

«Астон Вилла» победила «Манчестер Сити» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Единственный мяч забил ямайский нападающий Леон Бэйли с передачи Юри Тилеманса на 74-й минуте.

«Астон Вилла» вышла на третье место в АПЛ с 32 очками. Отставание бирмингемцев от лидера «Арсенала» составляет четыре очка. «Манчестер Сити» опустился на четвёртую строчку с 30 очками.

Манкунианцы прервали серию из шести игр без поражений в АПЛ и одновременно продлили серию из четырёх матчей без побед. Три предыдущие встречи «Манчестер Сити» закончил вничью, а до этого трижды выиграл.

«Астон Вилла» в этом сезоне одержала на своём поле седьмую победу в АПЛ в семи проведённых матчах.