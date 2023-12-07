«Астон Вилла» победила «Манчестер Сити» и опередила его в АПЛ
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«Астон Вилла» победила «Манчестер Сити» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Единственный мяч забил ямайский нападающий Леон Бэйли с передачи Юри Тилеманса на 74-й минуте.
Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Бэйли – 74'
«Астон Вилла» вышла на третье место в АПЛ с 32 очками. Отставание бирмингемцев от лидера «Арсенала» составляет четыре очка. «Манчестер Сити» опустился на четвёртую строчку с 30 очками.
Манкунианцы прервали серию из шести игр без поражений в АПЛ и одновременно продлили серию из четырёх матчей без побед. Три предыдущие встречи «Манчестер Сити» закончил вничью, а до этого трижды выиграл.
«Астон Вилла» в этом сезоне одержала на своём поле седьмую победу в АПЛ в семи проведённых матчах.
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