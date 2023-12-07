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Маурисио Почеттино объяснил появление Риса Джеймса во 2-м тайме игры с «Манчестер Юнайтед»

Маурисио Почеттино объяснил появление Риса Джеймса во 2-м тайме игры с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил выход защитника Риса Джеймса во втором тайме матча 15-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Во втором тайме мы получили то, что хотели, возможность больше использовать правый фланг для атаки, и с Рисом это произошло. Но я не думаю, что это была проблема с игроком или расстановкой команды в первом тайме.

Я думаю, что игра была более позитивной, но они показали больше энергии, а мы ей не соответствовали», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

После 15 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).

Следующий матч «Челси» проведёт с «Эвертоном». Встреча состоится 10 декабря, начало в 17:00.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Мактоминей – 19'     1:1 Палмер – 45'     2:1 Мактоминей – 69'    
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