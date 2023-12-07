Маурисио Почеттино объяснил появление Риса Джеймса во 2-м тайме игры с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил выход защитника Риса Джеймса во втором тайме матча 15-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Во втором тайме мы получили то, что хотели, возможность больше использовать правый фланг для атаки, и с Рисом это произошло. Но я не думаю, что это была проблема с игроком или расстановкой команды в первом тайме.

Я думаю, что игра была более позитивной, но они показали больше энергии, а мы ей не соответствовали», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

После 15 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).

Следующий матч «Челси» проведёт с «Эвертоном». Встреча состоится 10 декабря, начало в 17:00.