Маурисио Почеттино объяснил появление Риса Джеймса во 2-м тайме игры с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил выход защитника Риса Джеймса во втором тайме матча 15-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Во втором тайме мы получили то, что хотели, возможность больше использовать правый фланг для атаки, и с Рисом это произошло. Но я не думаю, что это была проблема с игроком или расстановкой команды в первом тайме.
Я думаю, что игра была более позитивной, но они показали больше энергии, а мы ей не соответствовали», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».
После 15 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).
Следующий матч «Челси» проведёт с «Эвертоном». Встреча состоится 10 декабря, начало в 17:00.
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