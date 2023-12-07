Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Вингер «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
Комментарии

Футболист «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита». Он заявил, что сейчас находится на стадии размышлений, а окончательное решение будет зависеть от мнения его представителей.

«Предложение действительно поступило. Мы думаем над ним вместе с клубом, агентами и семьёй. Решение зависит от менеджеров и моих представителей, которые занимаются этим вопросом», – приводит слова Артура TNT Sports Brazil.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Артур нанял новых агентов, которые и вступили в переговоры с российским клубом. По данным СМИ, сине-бело-голубые могут подписать Артура за € 18 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативных паса.

Материалы по теме
Источник: «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться по сроку аренды Ренана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android