Вингер «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Футболист «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита». Он заявил, что сейчас находится на стадии размышлений, а окончательное решение будет зависеть от мнения его представителей.

«Предложение действительно поступило. Мы думаем над ним вместе с клубом, агентами и семьёй. Решение зависит от менеджеров и моих представителей, которые занимаются этим вопросом», – приводит слова Артура TNT Sports Brazil.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Артур нанял новых агентов, которые и вступили в переговоры с российским клубом. По данным СМИ, сине-бело-голубые могут подписать Артура за € 18 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативных паса.