Источник: «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться по сроку аренды Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан находится в подвешенном состоянии, так как сине-бело-голубые не могут договориться с «Коринтиансом» по сроку аренды футболиста, информирует Gazeta Esportiva.

Согласно сведениям источника, «Зенит» готов отдать Ренана в аренду до лета 2024 года, когда в Европе наступит межсезонье. Однако «Коринтианс» хочет арендовать футболиста до конца 2024 года, ведь в Бразилии сезон длится вплоть до зимы. На данный момент стороны продолжают переговоры, и есть вероятность, что компромисс будет достигнут в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, что один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за защитника Роберта Ренана. Однако этом сине-бело-голубые не смогут получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России, поэтому рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».