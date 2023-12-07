Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов: Головин зовёт к себе в «Монако», и я бы хотел, но сейчас не всё от нас зависит

Чалов: Головин зовёт к себе в «Монако», и я бы хотел, но сейчас не всё от нас зависит
Федор Чалов, игрок сборной России и ЦСКА
Комментарии

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что полузащитник Александр Головин приглашает его в «Монако».

«Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в «Монако». Это супер. К себе зазывает? Да, зовёт. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе ещё раз поиграть, 100%. Саша — очень сильный. Вместо Бен-Йеддера? Там сейчас Балогун (смеётся)», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Чалов провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Билялетдинов: нравится, как играет Глушенков, он напоминает раннего Головина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android