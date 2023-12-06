Билялетдинов: нравится, как играет Глушенков, он напоминает раннего Головина

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о текущей форме форварда железнодорожников Максима Глушенкова.

«Глушенков мне больше всех нравится в «Локомотиве» на данный момент. Импонирует, как он перемещается, под мяч открывается. Он мне чем-то напоминает раннего Головина. Думаю, что до его уровня может дорасти. Они похожи по телосложению, по манере движения, как ищут мяч. Есть креативные мысли. Глушенков может играть второго нападающего и смещаться во фланг. Мне нравится его прогресс», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

Глушенков перешёл в «Локомотив» зимой этого года. В текущем сезоне форвард провёл за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.