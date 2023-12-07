The Independent: «МЮ» готов продать Каземиро, Варана и Санчо в зимнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по ряду именитых игроков команды в зимнее трансферное окно. Полузащитник Каземиро, защитник Рафаэль Варан и нападающий Джейдон Санчо будут доступны для трансфера зимой. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, главный тренер Эрик тен Хаг хочет убедиться, что состав команды полностью соответствует его подходу. Каземиро, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо доступны для трансфера, но клуб будет более «гибким», если получит предложения по другим игрокам команды.

В руководстве «МЮ» также считают, что тен Хаг всё ещё имеет дело с частью игроков, которые пришли при его предшественниках, и что необходимо оставить Эрику только тех футболистов, которые нужны именно ему. Это не означает, что у всех игроков, из тех, кто доступен для трансфера, есть проблемы с голландским тренером. Например, Каземиро, который считался открытием в прошлом сезоне, не имеет проблем со специалистом, но тен Хагу нужен полузащитник другого типа. На данном этапе своей карьеры бразилец также готов сменить команду.

Сообщается, что только после распродаж «Юнайтед» приступит к покупкам, особенно после летнего окна, которое вышло для клуба особенно затратным.

Напомним, в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 27 очков в 15 матчах чемпионата.