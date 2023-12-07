Араухо отказал в переходе «Юнайтед», предлагавшему игроку двукратное увеличение зарплаты

В 2022 году защитник «Барселоны» Рональд Араухо принял решение отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то что английский клуб предлагал игроку увеличение заработной платы в два раза. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, уругвайский футболист отказался от того, чтобы стать игроком «красных дьяволов», поскольку хотел продолжать выступать за каталонский клуб.

Напомним, действующее трудовое соглашение Араухо с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне уругвайский футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 70 млн.

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