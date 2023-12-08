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«Эвертон» разгромил «Ньюкасл» и покинул зону вылета АПЛ

«Эвертон» разгромил «Ньюкасл» и покинул зону вылета АПЛ
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В четверг, 7 декабря, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева одержали уверенную победу — 3:0.

Первый гол в матче был забит на 79-й минуте. Его автором стал 24-летний полузащитник Дуайт Макнил, для которого этот мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Второй мяч на 86-й минуте в ворота Мартина Дубравки отправил полузащитник Абдулайе Дукуре. На 90+7-й минуте португальский нападающий Бету забил третий гол «ирисок».

После этой победы в активе «Эвертона» стало 10 очков, подопечные Шона Дайча покинули зону вылета и расположились на 17-й строчке. «Ньюкасл» с 26 очками идёт на седьмом месте в турнирной таблице.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2023, четверг. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Макнил – 79'     2:0 Дукуре – 86'     3:0 Бету – 90+6'    
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