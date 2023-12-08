«Эвертон» разгромил «Ньюкасл» и покинул зону вылета АПЛ

В четверг, 7 декабря, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева одержали уверенную победу — 3:0.
Первый гол в матче был забит на 79-й минуте. Его автором стал 24-летний полузащитник Дуайт Макнил, для которого этот мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Второй мяч на 86-й минуте в ворота Мартина Дубравки отправил полузащитник Абдулайе Дукуре. На 90+7-й минуте португальский нападающий Бету забил третий гол «ирисок».
После этой победы в активе «Эвертона» стало 10 очков, подопечные Шона Дайча покинули зону вылета и расположились на 17-й строчке. «Ньюкасл» с 26 очками идёт на седьмом месте в турнирной таблице.
- 8 декабря 2023
-
01:55
-
01:54
-
01:36
-
01:15
-
01:08
-
00:55
-
00:53
-
00:49
-
00:41
-
00:37
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:24
-
00:07
-
00:01
- 7 декабря 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:47
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:34
-
23:26
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:51
-
22:47
-
22:47
-
22:44
-
22:31
-
22:28