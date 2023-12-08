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В «Акроне» объяснили выбор Тедеева и поставили цель выйти в РПЛ

В «Акроне» объяснили выбор Тедеева и поставили цель выйти в РПЛ
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал назначение нового главного тренера команды Заурбека Тедеева.

«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к её выполнению весной», – приводит официальный сайт «Акрона» слова Власова.

Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен клубом в ближайшее время.

В данный момент «Акрон» занимает третье место в Первой лиге, набрав 35 очков в 20 матчах, и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на два очка. В первой части сезона командой руководил Евгений Калешин.

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