Заур Тедеев — новый главный тренер «Акрона»

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Бывший тренер владикавказской «Алании» Заур Тедеев стал новым главным тренером «Акрона», заменив на этом посту Евгения Калешина. Об этом сообщает официальный телеграм-канал тольяттинской команды.

«Главным тренером ФК «Акрон» стал Заурбек Тедеев. Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен в ближайшее время. Приветствуем Заурбека Эдуардовича в нашем клубе и желаем ему успехов с командой!» — написала пресс-служба команды.

Ранее, 2 декабря, «Чемпионат» сообщал, что Заурбек Тедеев — главный кандидат на замену Евгению Калешину в «Акроне».

Тедеев тренировал «Аланию» с 2022 по 2023 год. Также специалист работал ассистентом тренера в «Ростове» и возглавлял молодёжную команду ростовского клуба.

Напомним, 27 ноября пресс-служба «Акрона» сообщила о том, что Калешин покидает тольяттинский клуб.

Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России в прошлом сезоне.

В данный момент «Акрон» занимает третье место в таблице чемпионата, набрав 35 очков в 20 матчах, и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на два очка.