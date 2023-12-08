Представлен официальный мяч Кубка Америки — 2024

В ходе церемонии жеребьёвки Кубка Америки — 2024, которая прошла в Майами, был представлен официальный мяч турнира.

Он получил название PUMA Cumbre.

Официальный мяч Кубка Америки — 2024 PUMA Cumbre. Фото: Официальный сайт Кубка Америки — 2024.

«Название PUMA Cumbre вдохновлено горным хребтом, пересекающим Америки. Дизайн изображений на мяче основан на форме континента. 16 полос обозначают общее количество стран, которые примут участие в Кубке Америки — 2024.

Конструкция состоит из 12 герметичных панелей, обеспечивающих идеально сбалансированный весовой баланс, а увеличенные и глубокие швы гарантируют положительное влияние на аэродинамику. Кроме того, клапан PAL (PUMA Air lock) обеспечивает удержание воздуха», — говорится в описании мяча. Он соответствует категории FIFA Quality Pro.

Примечательно, что с 2004 по 2021 годы официальные мячи турнира поставляла компания Nike.

Кубок Америки — 2024 пройдёт в США с 20 июня по 14 июля. В матче открытия в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго. Финал состоится в один день с финалом Евро-2024. Он пройдёт на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс.

Игры турнира пройдут на 14 стадионах в 14 городах.