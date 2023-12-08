Прошла жеребьёвка Кубка Америки — 2024

В Майами состоялась жеребьёвка Кубка Америки — 2024. В турнире примут участие 16 сборных.

Группа A. Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B. Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C. США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D. Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Два участника Кубка Америки определятся по итогам раунда плей-ин. На турнире сыграют победители матчей Канада — Тринидад и Тобаго и Коста-Рика — Гондурас, которые пройдут на «Тойота Стэдиум» в городе Фриско (штат Техас, США) 23 марта.

Кубок Америки — 2024 состоится с 20 июня по 14 июля. В матче открытия в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго. Финал пройдёт на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс. Он состоится в один день с финалом Евро-2024.

Игры Кубка Америки — 2024 примут 14 стадионов в 14 городах США.