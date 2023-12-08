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Зиньковский рассказал о самом холодном матче в своей карьере

Зиньковский рассказал о самом холодном матче в своей карьере
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился воспоминаниями о самом холодном матче в своей карьере.

«Играли как-то в Тюмени. Там за стадионом чистое поле, и арену сильно продувает. Было минус 18 или 19. Вроде бы звучит не так жёстко, но у всех отмёрзли уши. Два или три дня ходили с красными. Не самое приятное ощущение», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 23 матчах за красно-белых во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 4 млн. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

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