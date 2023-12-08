Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг — об игре с «Борнмутом»: в АПЛ все убивают всех, но мы готовы к матчу на 100%

Тен Хаг — об игре с «Борнмутом»: в АПЛ все убивают всех, но мы готовы к матчу на 100%
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о грядущем матче английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится завтра, 9 декабря.

«Борнмут» — очень крепкая и хорошо организованная команда, обладающая способными футболистами, поэтому мы должны играть как можно лучше. Здесь все убивают всех, нужно быть готовыми на 100% к этой игре, в этом заключается наша работа», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

После 15 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага набрали 27 очков и на текущий момент занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге «Борнмут» заработал 16 очков и расположился на 15-й строчке.

Турнирная таблица чемпионата Англии
Материалы по теме
Рашфорд может пропустить матч с «Борнмутом» из-за болезни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android