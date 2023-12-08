Тен Хаг — об игре с «Борнмутом»: в АПЛ все убивают всех, но мы готовы к матчу на 100%

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о грядущем матче английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится завтра, 9 декабря.

«Борнмут» — очень крепкая и хорошо организованная команда, обладающая способными футболистами, поэтому мы должны играть как можно лучше. Здесь все убивают всех, нужно быть готовыми на 100% к этой игре, в этом заключается наша работа», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

После 15 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага набрали 27 очков и на текущий момент занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге «Борнмут» заработал 16 очков и расположился на 15-й строчке.