Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд может пропустить матч с «Борнмутом» из-за болезни

Рашфорд может пропустить матч с «Борнмутом» из-за болезни
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рискует не сыграть в грядущем матче английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (9 декабря) из-за болезни. Об этом информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Сообщается, что из-за плохого самочувствия английский футболист пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

После 15 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага набрали 27 очков и на текущий момент занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиги «Борнмут» заработал 16 очков и расположился на 15-й строчке.

Материалы по теме
Скоулз — о Рашфорде: он больше вредит «Манчестер Юнайтед», чем приносит пользу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android