Рашфорд может пропустить матч с «Борнмутом» из-за болезни

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рискует не сыграть в грядущем матче английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (9 декабря) из-за болезни. Об этом информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Сообщается, что из-за плохого самочувствия английский футболист пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

После 15 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага набрали 27 очков и на текущий момент занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиги «Борнмут» заработал 16 очков и расположился на 15-й строчке.