Маккенни: в отличие от АПЛ, в Серии А мне не нужно бегать, словно я безголовый цыплёнок

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни объяснил, почему ему нравится играть в чемпионате Италии больше, чем в немецкой Бундеслиге и в английской Премьер-лиге.

«То, чему я здесь научился — это определённо тактический аспект. Играя в Германии, я больше бегал взад-вперёд, то же самое было и в Англии, я много бегал. Однако в Италии всё очень заточено на тактику, многое зависит от твоей позиции на поле. Это тот аспект, который мне нужно было улучшить в своей игре вместо того, чтобы бегать, как безголовый цыпленок и делать сложные вещи, которые я мог бы сделать проще», — приводит слова Маккенни Football Italia.

Напомним, с 2016 по 2020 год Маккенни находился в системе «Шальке». Во второй половине минувшего сезона американский футболист выступал за «Лидс» на правах аренды.