Уэстон Маккенни: я очень хотел остаться в Турине, во время подготовки много работал

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни рассказал, что много работал ради того, чтобы остаться в клубе.

«Казалось, мне суждено было покинуть «Ювентус»? Иногда футбол странный. Я очень хотел остаться в Турине, чтобы доказать, что я все еще могу изменить ситуацию на этом уровне. Во время подготовки я очень много работал, я не из тех, кто прячется, когда приходит критика или сомнения во мне, на самом деле эти вещи мотивируют меня еще больше. Теперь я рад, что дал ответы.

Конкуренция с Тимоти Веа? Мы с Тимом в первую очередь большие друзья, и мы хорошо себя чувствуем как на поле, так и за его пределами. Это не слова обстоятельств, каждый искренне доволен успехами другого, между нами нет ревности. У нас также есть специальная команда на поле, и было очень приятно стартовать в субботу в дерби. Я надеюсь, что это будет повторяться часто», — приводит слова Маккенни La Gazzeta dello Sport.

Маккенни в июне 2023 года вернулся из аренды из «Лидса». В прошлом сезоне 25-летний американец сыграл 41 матч по всех турнирах, забил 3 мяча и 3 голевых передачи.