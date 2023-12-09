Transfermarkt представил сборную звёзд, завершивших карьеру в 2023 году

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал символическую сборную, состоящую из футбольных звёзд, которые завершили игровую карьеру в 2023 году. Также Transfermarkt представил пиковую стоимость, которую когда-либо достигали эти футболисты. Наибольшее значение у бельгийца Эдена Азара — € 150 млн. Столько он стоил в 2018 году.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия, € 35 млн).

Защитники: Филипе Луис (Бразилия, € 25 млн), Жереми Матьё (Франция, € 15 млн), Диего Годин (Уругвай, € 40 млн), Шиме Врсалько (Хорватия, € 25 млн).

Полузащитники: Дэниел Дринкуотер (Англия, € 20 млн), Сеск Фабрегас (Испания, € 55 млн), Алекс Сонг (Камерун, € 28,5 млн).

Нападающие: Эден Азар (Бельгия, € 150 млн), Златан Ибрагимович (Швеция, € 46 млн), Тео Уолкотт (Англия, € 28 млн).