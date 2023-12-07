Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в статусе свободного агента

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, находящихся в статусе свободного агента (без клуба). Первое место в данном рейтинге занял бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» испанец Давид де Хеа — он оценивается в € 8 млн. На втором месте бывший игрок «Ноттингем Форест» Джесси Лингард, его стоимость — € 6 млн. Замыкает тройку экс-игрок «Ренна» португалец Шека — € 5 млн.

Самые дорогие футболисты в статусе свободного агента:

Давид де Хеа (последний клуб — «Манчестер Юнайтед», € 8 млн). Джесси Лингард (последний клуб — «Ноттингем Форест», € 6 млн). Шека (последний клуб — «Ренн», € 5 млн). Анвар Эль-Гази (последний клуб — «Майнц», € 3 млн). Элдер Кошта (последний клуб — «Лидс», € 2,8 млн). Хосе Кампанья (последний клуб — «Леванте», € 2,5 млн). Неманья Йович (последний клуб — «Партизан», € 2 млн). Сулейман Думбия (последний клуб — «Анже», € 2 млн). Санти Мина (последний клуб — «Сельта», € 2 млн). Дарко Велковски (последний клуб — «Аль-Иттифак», € 1,8 млн).