Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в статусе свободного агента
Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, находящихся в статусе свободного агента (без клуба). Первое место в данном рейтинге занял бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» испанец Давид де Хеа — он оценивается в € 8 млн. На втором месте бывший игрок «Ноттингем Форест» Джесси Лингард, его стоимость — € 6 млн. Замыкает тройку экс-игрок «Ренна» португалец Шека — € 5 млн.
Самые дорогие футболисты в статусе свободного агента:
- Давид де Хеа (последний клуб — «Манчестер Юнайтед», € 8 млн).
- Джесси Лингард (последний клуб — «Ноттингем Форест», € 6 млн).
- Шека (последний клуб — «Ренн», € 5 млн).
- Анвар Эль-Гази (последний клуб — «Майнц», € 3 млн).
- Элдер Кошта (последний клуб — «Лидс», € 2,8 млн).
- Хосе Кампанья (последний клуб — «Леванте», € 2,5 млн).
- Неманья Йович (последний клуб — «Партизан», € 2 млн).
- Сулейман Думбия (последний клуб — «Анже», € 2 млн).
- Санти Мина (последний клуб — «Сельта», € 2 млн).
- Дарко Велковски (последний клуб — «Аль-Иттифак», € 1,8 млн).
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