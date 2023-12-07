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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в статусе свободного агента

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в статусе свободного агента
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, находящихся в статусе свободного агента (без клуба). Первое место в данном рейтинге занял бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» испанец Давид де Хеа — он оценивается в € 8 млн. На втором месте бывший игрок «Ноттингем Форест» Джесси Лингард, его стоимость — € 6 млн. Замыкает тройку экс-игрок «Ренна» португалец Шека — € 5 млн.

Самые дорогие футболисты в статусе свободного агента:

  1. Давид де Хеа (последний клуб — «Манчестер Юнайтед», € 8 млн).
  2. Джесси Лингард (последний клуб — «Ноттингем Форест», € 6 млн).
  3. Шека (последний клуб — «Ренн», € 5 млн).
  4. Анвар Эль-Гази (последний клуб — «Майнц», € 3 млн).
  5. Элдер Кошта (последний клуб — «Лидс», € 2,8 млн).
  6. Хосе Кампанья (последний клуб — «Леванте», € 2,5 млн).
  7. Неманья Йович (последний клуб — «Партизан», € 2 млн).
  8. Сулейман Думбия (последний клуб — «Анже», € 2 млн).
  9. Санти Мина (последний клуб — «Сельта», € 2 млн).
  10. Дарко Велковски (последний клуб — «Аль-Иттифак», € 1,8 млн).
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