Унаи Эмери высказался о победе «Астон Виллы» над «Арсеналом» в матче АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0).

«Я чувствую себя очень, очень хорошо. Мы на одной волне с нашими болельщиками, их позитивная энергия передаётся нам. Сегодня нам это было нужно, потому что мы устали после игры в среду.

Мы хорошо боролись, у нас была сильная оборонительная структура. Мы говорили о необходимости сохранить ворота сухими в матчах с «Сити» и «Арсеналом», это удивительно, что нам это удалось. Сегодня мы играли ниже, чем хотели, но нам нужно было бороться, и мы это сделали.

Мы хотим быть в восьмёрке лучших, но многие команды хотят быть там. В начале было семь топ-команд, но мы будем бороться за то, чтобы попасть туда», — приводит слова Эмери BBC.

Напомним, после 16 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 35 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.