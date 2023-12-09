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«Горжусь игрой «Арсенала». Артета — о поражении «канониров» от «Астон Виллы» в АПЛ

«Горжусь игрой «Арсенала». Артета — о поражении «канониров» от «Астон Виллы» в АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1).

«Что меня расстроило? Результат. Я очень горжусь тем, как «Арсенал» играл на этом стадионе против этой команды. Мы заслужили победу, но нужно лучше действовать в штрафной площади, и некоторые вещи должны складываться в твою пользу.

То, что мы не забили, – лишь один из аспектов. Мы немного потеряли контроль, особенно во втором тайме, теряли мяч, мы слишком быстро переходили в атаку, потому что есть соблазн отправлять мяч за линию защиты, играющей высоко. Мы могли сыграть немного лучше в этом аспекте», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, после 16 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 35 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

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