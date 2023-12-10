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Кандидат в президенты «Интернасьонала», обещавший купить Клаудиньо, проиграл выборы

Кандидат в президенты «Интернасьонала», обещавший купить Клаудиньо, проиграл выборы
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Генеральная ассамблея «Интернасьонала» избрала нынешнего президента Алессандро Барселлоса в Совет управления на трёхлетний период с 2024 по 2026 год. Об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба.

Ранее кандидат в президенты бразильского «Интернасьонала» Роберто Мело заявил, что у него в планах есть три сделки, если он будет утверждён в качестве нового главы клуба на следующий трёхлетний срок. Одна из них — трансфер Клаудиньо из «Зенита». Подтверждение о возможности такой сделки было получено и от агента игрока.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний полузащитник провёл 18 матчей, забил три гола и оформил четыре результативные передачи.

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