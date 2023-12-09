Семак сообщил, что Клаудиньо не тренировался неделю после удара по ногам от Пиняева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник команды Клаудиньо не тренировался с командой неделю после того, как игрок «Локомотива» Сергей Пиняев влетел в бразильца в матче прошлого тура.

«В последнем матче Михаил Кержаков получил небольшую травму, в течение недели тренировался не полностью, пропустил несколько тренировок. Денис Адамов не пропустил, поэтому играет он. На Нуралы Алипа в последнее время выпала большая нагрузка, как и на Родригао. Решили одному из них дать передохнуть. Клаудиньо, надеюсь, сможет сыграть, хотя всю неделю не тренировался. Вчера только вышел», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, во втором тайме на 63-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит» полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев очень грубо сыграл на бровке, подкатившись в колено Клаудиньо. Однако арбитр встречи Алексей Сухой не показал красную карточку Пиняеву, ограничившись лишь жёлтой.

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 19:45 мск.