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«Нельзя оскорблять судей». Моуринью — о своём визите в Федерацию футбола Италии

«Нельзя оскорблять судей». Моуринью — о своём визите в Федерацию футбола Италии
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своей встрече с представителями прокуратуры Федерации футбола Италии (FIGC), состоявшуюся после того, как португальский специалист назвал «эмоционально нестабильным» судью, работавшего на минувшем матче Серии А, в котором «волки» уступили «Сассуоло» со счётом 2:1.

«От спортивного правосудия я ожидаю справедливости. Я был рад, что прокурор предоставил мне возможность объясниться. Я согласился с прокурором в том, что тренер не должен говорить перед матчем о судьях, но я никогда не оскорблял Марченаро (главный арбитр матча «Сассуоло» — «Рома». — Прим. «Чемпионата») и никогда не ставил под сомнение его качество как судьи.

Использование выражения «у него отсутствует эмоциональная стабильность» кажется мне нормальным, я говорю также, когда речь заходит обо мне. Возможно, меня неправильно поняли», — приводит слова Моуринью Sport.es.

После 14 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 24 очка и занимает четвёртое место.

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