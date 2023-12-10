Экс-игрок «Краснодара» Синицын: только переезд покажет, готов ли Никита Кривцов к Европе

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын ответил на вопрос о том, готов ли полузащитник «быков» Никита Кривцов к тому, чтобы попробовать свои силы в европейских футбольных лигах.

«Только переезд в Европу покажет, готов ли к этому Никита Кривцов. Можно приехать и не играть, а можно завоевать место в составе и регулярно играть в Европе. Я был бы рад, если бы у Никиты получилось. Если у него есть желание уехать в Европу и клуб его отпустит, это круто. От этого выиграют все», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Кривцов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение 21-летнего полузащитника рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.