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Чанов: Шунин — легенда «Динамо», но нужно посчитать, сколько матчей было в чемпионате СССР

Чанов: Шунин — легенда «Динамо», но нужно посчитать, сколько матчей было в чемпионате СССР
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что вратарь Антон Шунин — легенда «Динамо».

«Льва Ивановича никто не сможет перебить по значимости. А что касается количества матчей, то надо понять, сколько было матчей в году в чемпионате СССР и сейчас. Но то, что Шунин превзошёл Яшина, говорит о таланте Антона. Он столько лет нужен команде, играет, есть доверие от тренерских составов и игроков.

Антон Шунин — легенда «Динамо» в современной истории. А матчи считали всегда. Мы знаем, что в «Торпедо» был Виктор Шустиков, хотя рядом находились и другие футболисты: Стрельцов, Иванов, Воронин. Но именно Шустиков остался рекордсменом», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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