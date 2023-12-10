Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Шунин обошёл Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо»

Антон Шунин обошёл Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин в эти минуты проводит свой 359-й матч в составе бело-голубых. Он обошёл по количеству игр легенду клуба Льва Яшина, который сыграл за «Динамо» 358 матчей.

Сегодня, 10 декабря, московское «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встречается с воронежским «Факелом». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

36-летний Антон Шунин является воспитанником «Динамо». Он присоединился к основной команде бело-голубых в начале 2007 года. За «Динамо» Шунин провёл на ноль 124 матча. В составе команды он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России (2008, 2021/2022).

Материалы по теме
«Динамо» обыгрывает «Факел» на морозе! Команда Лички останется в чемпионской гонке? LIVE
Live
«Динамо» обыгрывает «Факел» на морозе! Команда Лички останется в чемпионской гонке? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android