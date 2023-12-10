Антон Шунин обошёл Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин в эти минуты проводит свой 359-й матч в составе бело-голубых. Он обошёл по количеству игр легенду клуба Льва Яшина, который сыграл за «Динамо» 358 матчей.

Сегодня, 10 декабря, московское «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встречается с воронежским «Факелом». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

36-летний Антон Шунин является воспитанником «Динамо». Он присоединился к основной команде бело-голубых в начале 2007 года. За «Динамо» Шунин провёл на ноль 124 матча. В составе команды он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России (2008, 2021/2022).