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«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: Ришарлисон оформил дубль

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: Ришарлисон оформил дубль
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В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Удоджи – 26'     2:0 Ришарлисон – 38'     3:0 Ришарлисон – 60'     4:0 Мин – 85'    

На 60-й минуте Ришарлисон оформил дубль и сделал счёт 3:0 в пользу «Тоттенхэма».

В прошлом сезоне чемпионата Англии команды дважды встречались между собой. Оба раза сильнее оказывались футболисты «Ньюкасла». Матч первого круга завершился победой со счётом 2:1. Во встречи в рамках второго круга «сороки» одержали разгромную победу — 6:1.

После 15 сыгранных туров лондонский «Тоттенхэм» имеет в своём активе 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» набрал 26 очков и идёт на седьмом месте.

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