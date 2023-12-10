Кокорин — о Тимощуке в Медиалиге: человек Лигу чемпионов выигрывал, а тут 2DROTS проиграл

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о Медиалиге.

«Что я считаю о Тимощуке в Медиалиге? Я после их поражения от 2DROTS с ним переписывался. Он меня подколол, я ему ответил: «Вы 2DROTS 0:3 проиграли». А человек Лигу чемпионов выигрывал.

Мог ли я представить, что в Медиалиге будут играть такие люди? Нет. Я говорил, что это совмещение приятного с полезным. Раньше просто арендовали поле и играли, а сейчас ты на виду, хороший уровень.

Хочу ли я поиграть в Медиалиге? Пока нет. Хотя то, что я раньше говорил, обычно случалось. Поэтому сейчас я не зарекаюсь. В ближайшем будущем это невозможно. Зачем об этом говорить, если у меня контракт? Я же не буду его сейчас расторгать, чтобы поехать туда», — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала «Брейн в деле».