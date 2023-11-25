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Отец наставника «Ариса»: класс Кокорина неоспорим, он делает команду сильнее

Отец наставника «Ариса»: класс Кокорина неоспорим, он делает команду сильнее
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Николай Шпилевский, футбольный агент и отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, поделился мнением о российском нападающем клуба Александре Кокорине.

«Сегодня — час икс для Кокорина, игра с АПОЭЛом. Я присутствовал на тренировке «Ариса» и могу сказать, что Александр во всеоружии. Его класс просто неоспорим, он делает команду сильнее. Люди, работающие с ним, могут только расти. Сейчас он в состоянии, когда готов играть на максимуме. Все ждут этого от Кокорина», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Сегодня, 25 ноября, «Арис» встретится с лидером турнира АПОЭЛом в рамках 12-го тура Первого дивизиона Кипра. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 12-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Не начался
АПОЭЛ
Никосия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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