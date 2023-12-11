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Член совдира «Динамо» Гафин: серия клуба из 12 матчей без поражений впечатляет

Член совдира «Динамо» Гафин: серия клуба из 12 матчей без поражений впечатляет
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги первой части сезона в Российской Премьер-Лиге для бело-голубых. Напомним, 10 декабря москвичи сыграли вничью с воронежским «Факелом» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата.

«Мы идём в тройке, что и является нашей задачей-минимум. Но с учётом характера нашего коллектива мы, конечно, в весенней части сезона будем стремиться к максимальному результату. У нас для этого всё есть.

Самый значимый момент в первой части сезона? Серия из 12 матчей без поражений впечатляет. Да, в этой серии были матчи, где мы недобрали свои очки. Но 12 игр без поражений показывают, что у команды есть характер и мастерство. Надеюсь, на сборах мы будем прогрессировать и весной продолжим эту серию», — приводит слова Гафина ТАСС.

Чемпионат России по футболу уходит на зимний перерыв и возобновится в марте 2023 года.

По итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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