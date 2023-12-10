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«Это закономерность». Квеквескири — о том, что «Динамо» 2 сезона не может обыграть «Факел»

«Это закономерность». Квеквескири — о том, что «Динамо» 2 сезона не может обыграть «Факел»
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Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1), а также подвёл итоги выступления своего клуба в первой части сезона.

«Не знаю, почему «Динамо» второй сезон не может нас обыграть, но считаю, что это закономерность. «Факел» хорошо играл во всех этих матчах. В первой части сезона мы где-то приобрели, где-то потеряли, но в целом всё справедливо. В начале сезона нам не везло, потом в каких-то матчах повезло и удавалось забивать на последних секундах.

В целом мы на своём месте. Сегодня было очень тяжело дышать на холоде. Когда мяч попадает в тебя, сильно сушит и обжигает, временами было неприятно. Это быстро забывается на фоне адреналина во время игры. Я не стал надевать повязку, потому что мне неудобно в ней играть головой, хотя было действительно холодно», — приводит слова Квеквескири Metaratings.

Напомним, «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.

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