Гол Довбика помог «Жироне» обыграть «Барселону» и выйти на первое место в Ла Лиге

Завершился матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2.

В начале первого тайма, на 12-й минуте, Артём Довбик с передачи Виктора Цыганкова открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Вскоре, на 19-й минуте, Роберт Левандовски сравнял счёт. Под конец первого тайма Мигель Гутьеррес вновь вывел «Жирону» вперёд. Во втором тайме, на 80-й минуте, Валери удвоил преимущество гостей. В концовке, на 90+2-й минуте, Илкай Гюндоган отыграл один мяч. Вскоре, на 90+4-й минуте Кристиан Стуани вновь довёл преимущество «Жироны» до двух мячей, установив окончательный счёт встречи — 4:2, победа «Жироны».

После результата данного матча «Барселона» набрала 34 очка и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 41 очко и поднялась на первое место в таблице Ла Лиги.