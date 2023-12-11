Джек Грилиш: многие люди любят говорить о «Сити» и считают, что мы в большом кризисе

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Лутон Таун» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, многие люди любят говорить о «Сити» и считают, что мы в большом кризисе, но на самом деле мы играли против очень хороших команд. «Шпоры», которые были невероятны, «Ливерпуль», который возглавляет лигу, «Челси» и «Вилла» на выезде, у которых один из лучших рекордов в Европе. Мы играли с великолепными командами. Это не конец света.

Мы знали, что сегодня нам нужно сохранять спокойствие, и я очень хочу вернуться к победам. Нам потребовалось много терпения. Мы доминировали в первом тайме. Я не помню, чтобы у них было слишком много моментов, а потом они забили гол в конце первого тайма, что стало для нас ударом.

Мы вышли на второй тайм и говорили между собой, чтобы лучше двигать мяч и не торопить события. Именно это мы и сделали во втором тайме. У нас лучший менеджер в мире и игроки мирового класса. Они многое пережили в своей карьере. У нас много опытных игроков», — приводит слова Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».

После 16 туров «Сити» занимает четвёртое место в АПЛ с 33 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (37 очков).