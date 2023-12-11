«Было бы глупо, если бы здесь стояли 19-летние». Томас Мюллер — об интервью после разгрома

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение в матче с «Айнтрахтом» (1:5). Он единственный из игроков мюнхенцев, пришедших дать комментарий во флеш-зоне.

«В первую очередь мы должны поздравить «Айнтрахт», они заслужили победу. Франкфурт был очень эффективен. Мы допустили индивидуальные ошибки, конечно, это совсем не помогает, если вы хотите совершить камбэк. Вообще, я предпочитаю, чтобы всё плохое происходило в одном матче.

Не раздражают ли меня частые интервью? Вовсе нет. Это часть работы. Вы задаёте вопросы 5, 10 или 15 лет – независимо от результата. Мы оба любим свою работу, а это её часть. Хотя, конечно, мы не любим проигрывать.

Это и часть работы товарищей по команде? Они делают это довольно часто. Но конечно: если у вас есть пенальтист, очень уверенно исполняющий пенальти, тогда вы отправляете его бить в следующий раз. Когда дело доходит до комментариев после матчей – Нойер и я здесь самые опытные. Потому я продолжаю приходить во флеш-зону. Было бы глупо, если бы 19-летние стояли здесь сейчас и, возможно, позволили вывести себя на эмоции», – цитирует Мюллера Bayern & Germany.