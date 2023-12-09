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«Бавария» впервые в сезоне проиграла в чемпионате. Без поражений идёт только «Байер»

«Бавария» впервые в сезоне проиграла в чемпионате. Без поражений идёт только «Байер»
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Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Франкфуртцы разбили своего соперника — 5:1. Таким образом, подопечные Томаса Тухеля потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Германии.

На данный момент без потерь идёт только «Байер», которым руководит испанский специалист Хаби Алонсо. В 13 матчах Бундеслиги «аспириновые» одержали 11 побед и ещё дважды сыграли вничью (в том числе и с «Баварией» — 2:2).

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 13 матчей. «Бавария» находится на второй строчке, заработав 32 очка. У леверкузенцев имеется одна игра в запасе.

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