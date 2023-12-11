В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе сербской «Црвены Звезды» к назначению на пост главного тренера команды генерального директора по спорту в структуре москвичей Желько Бувача.

«Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чём писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и ещё нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остаётся с нами», — приводит слова Гафина ТАСС.

62-летний Бувач возглавил спортивное направление «Динамо» в январе 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

На данный момент после 17 сыгранных матчей сербской Суперлиги «Црвена Звезда» является лидером с 43 очками. При этом «Партизан» имеет такое же количество очков после 16 проведённых матчей в чемпионате.