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Экс-капитан «Спартака» Егор Титов выбрал лучшего игрока команды в 2023 году

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов выбрал лучшего игрока команды в 2023 году
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, кого считает лучшим футболистом красно-белых в 2023 году. Он выделил нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«По совокупности — конечно, Промес. В отдельных матчах можно было выделить Литвинова, Пруцева, Соболева, но на стабильно высоком уровне играл только Промес. Конечно, Квинси может играть сильнее. Приведу аналогию: в чемпионский 2017 год вся команда была сильнее. Кого ни возьми, это был один из лучших игроков на своей позиции во всём чемпионате. Фернандо, Ивелин Попов, Денис Глушаков, Боккетти — все мастера. Два классных нападающих было — Зе Луиш и Адриано. Промесу в таком окружении было веселее играть. Каждый матч у «Спартака» феерия была. Команда дожимала соперника и дома, и на выезде. Сегодня такого нет. И Промес не знает, что он может играть ещё лучше. Команда не может подстроиться под одного человека — она играет так, как ей показали и рассказали. Игрок пытается поначалу добавить что-то своё, но в итоге выравнивается и играет как вся команда. То, что Промес яркий и способен придумать гол в любой ситуации, в России давно понятно всем. И мы это видели в последние месяц-полтора, когда он бил по девяткам и любой рикошет оказывался в его пользу», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте на «Чемпионате» в 16:00.

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