«Если «Спартак» — полигон для обучения, то Абаскаля надо оставлять». Итоги года от Титова

РПЛ ушла на длинные зимние каникулы. Время подводить итоги. Проанализировать 2023 год в контексте самой обсуждаемой команды страны мы предложили Егору Титову — шестикратному чемпиону России и просто легенде «Спартака».

Оценка сезона | Выездной синдром «Спартака» | Будущее Абаскаля

— Каким был 2023 год для «Спартака»?

— С одной стороны, досрочно, за два тура [до конца], выполнили задачу по выходу в плей-офф Кубка. Ещё вроде как цепляются за чемпионскую гонку в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» восемь очков — бороться можно. Вроде бы не всё так плохо, как казалось. Но статистика — упрямая вещь. А она говорит, что в последних 12 матчах у «Спартака» шесть поражений и одна ничья. Команда, которая ставит перед собой высокие задачи, не должна так играть. Очень большая амплитуда эмоций: от «увольнять Абаскаля и разогнать полсостава» до «команда супер, будут сборы — подождём» после последнего тура. Такие болельщики у «Спартака». Мы все на эмоциях, как и сама команда. Способна сотворить сенсацию и тут же провалиться. Мы в еврокубках не играем, и по всей видимости это не скоро вернётся. А в нашем чемпионате «Спартак» может играть со всеми, в том числе и с Питером на выезде. Первый матч в новом году — как раз против «Зенита» в гостях. Вот там будет настоящая проверка. Но до этого ещё три месяца.

«Понятно, что Анчелотти в «Спартак» не пойдёт. Но нам нужен более достойный и опытный тренер»

— Относительно будущего Абаскаля звучат две полярные точки зрения: убирать уже зимой или дать доработать до конца сезона. Вам какая ближе?

— Скажу так: если «Спартак» — полигон для обучения молодых специалистов, то его надо, конечно, оставлять. Чтобы он поучился на команде и рано или поздно уехал. Если же мы хотим, чтобы «Спартак» выигрывал и был стабилен, то нам, конечно, нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришёл. Что здесь экспериментов нет и не может быть, а играть должны сильнейшие. Возьмите Анчелотти: куда он ни приходит, везде даёт результат. Понятно, что Анчелотти в «Спартак» не пойдёт, но это гарантия качества. Естественно, таких специалистов мало, но можно хотя бы попробовать найти тренера, который будет стабильно давать результат. Мы видим стабильность в «Зените». В ЦСКА тоже не шарахаются из стороны в сторону — дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся. Да, давно не были первыми, потому что выигрывает одна команда постоянно, но тем не менее интрига есть. А в «Спартаке» всё как на качелях: то седьмые, то третьи. Мы же говорим про «Спартак», а не про какого-то середняка. Хотя в какой-то момент и он был таким. Команда проигрывает 0:2 «Факелу» на выезде, и проигрывает по делу. Это же не сенсация какая-то была. Вспомните, как это выглядело: да, плохое поле, но одни играли в футбол и добились результата, а другие — нет. Мы помним матч в Самаре, где вообще одна команда была на поле. И таких случаев было немало у «Спартака». Вот это меня больше всего напрягает.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И ещё один момент: «Спартак» становится домашней командой. На своём поле проиграли только «Зениту», а почти все остальные матчи выиграли. Зато на выезде — большие проблемы.

— Чем объяснить 10-е место по результатам игр в гостях?

— Первое: на «Спартак» настраиваются все. Для любого города и его болельщиков домашний матч с этим клубом — праздник. В том же Воронеже было 15 тысяч, но как они болеют! Даже в последнем туре там собралось шесть тысяч человек, а по звуку, если картинку не видеть, кажется, что все 15 тысяч. Колоссальная поддержка — стимул для футболиста, знаю по себе. А «Спартаку» не всегда хватает характера там, где надо упираться. Хотя матч с «Балтикой» показал, что, в принципе, характер присутствует, и команда может на жилах вырывать такие игры, несмотря на ужасные погодные условия. Но смогли, и было видно, что была команда. Однако таких матчей мало, увы.

Лучший и худшие матчи «Спартака» | Лучший игрок команды | Разочарования

— Лучший матч «Спартака» в 2023 году?

— Лучший матч — это тот, который без проблем. Наверное, это последняя игра. Шансов у Самары практически не было. Ну и последнее всегда лучше запоминается.

— Удивил крупный счёт?

— Нет. «Спартак» дома много забивает. А учитывая, что за первые восемь минут забили два, вопрос был только один: сколько? Забили три, а могли и шесть-семь.

Квинси Промес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Худший матч — тоже с «Крыльями»?

— Здесь более широкий выбор. Можно и Воронеж вспомнить, где у «Спартака» вообще шансов не было, особенно в первом тайме. В Грозном первые 25 минут играли здорово, а потом команду будто подменили. Вопрос — почему? Но всё-таки выделю два выезда: Самара и Воронеж. «Крылья» — потому что пропустили много, «Факел» — потому что без шансов.

— Лучший игрок команды в 2023 году?

— По совокупности, конечно, Промес. В отдельных матчах можно было выделить Литвинова, Пруцева, Соболева, но на стабильно высоком уровне играл только Промес. Конечно, Квинси может играть сильнее. Приведу аналогию: в чемпионский 2017 год вся команда была сильнее. Кого ни возьми, это был один из лучших игроков на своей позиции во всём чемпионате. Фернандо, Ивелин Попов, Денис Глушаков, Боккетти — все мастера. Два классных нападающих было — Зе Луиш и Адриано. Промесу в таком окружении было веселее играть. Каждый матч у «Спартака» феерия была. Команда дожимала соперника и дома, и на выезде. Сегодня такого нет. И Промес знает, что он может играть ещё лучше. Команда не может подстроиться под одного человека — она играет так, как ей показали и рассказали. Игрок пытается поначалу добавить что-то своё, но в итоге выравнивается и играет, как вся команда. То, что Промес яркий и способен придумать гол в любой ситуации, в России давно понятно всем. И мы это видели в последние месяц-полтора, когда он бил по девяткам, и любой рикошет оказывался в его пользу.

«Не знаю, обидится на меня Рябчук или нет, но в «Спартаке» в такой футбол не играют»

— Открытия в составе «Спартака» были?

— Открытие — это стабильность молодых. Лайкина, которому 19, ещё можно назвать молодым, а Пруцева или Литвинова — сложно. В 21-22 года футболист должен уже играть на стабильном уровне и быть кандидатом в сборную России. Хотя у нас иногда такие расширенные списки бывают, по 50 человек, что и не знаешь, хорошо, что ты попал туда, или нет. Раньше вызывались 18 человек. Если ты входил в это число, значит, действительно был лучшим и достойным. Теперь эти грани размываются.

Что касается спартаковской молодёжи, то в прошлом сезоне Мелёшин сверкнул — и пропал, вообще нигде не играет, ни в чемпионате, ни в Кубке. Лайкина стали подпускать. Надеюсь, вернётся окрепшим Зорин. Парень стал чемпионом в Беларуси, забивал, отдавал, возможно, даже признают лучшим игроком сезона. Это молодой, да. Очень интересно на него посмотреть. Надеюсь, покажет себя на сборах и станет реальным усилением для команды, какого мы, возможно, и не ожидали.

— Что по разочарованиям?

— Футболистов у «Спартака» так много, что не знаешь за что хвататься. Стандартная обойма — 20 игроков, а тут их намного больше — 25-27 человек. Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся. И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьёзная травма Тавареша помогла ему оказаться в «Спартаке». Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок «Спартака».

— Почему?

— Не знаю, обидится он на меня или нет, но в «Спартаке» в такой футбол не играют. Одно движение по бровке, мяч под левую ногу, а дальше — подача или разворот и пас назад. Разнообразия нет. Парень уже немолодой — видимо, такая школа, так учили. По мне, в «Спартаке» так играть нельзя. У тебя должно быть не одно-два решения, а четыре-пять. А у Рябчука решений минимум. Ну и ошибки, которые он совершает, практически все результативные, поэтому сразу бросаются в глаза. Мы помним красную карточку в кубковом матче в Оренбурге и другие моменты. Так что разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух футболистов.

Олег Рябчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Трансфер со знаком плюс — только Бабич?

— Понятно, что Бабич — один из самых сильных и перспективных. Не знаю, была там какая-то конкуренция или нет, но «Спартаку» с ним повезло. Рост, борьба наверху — его очевидные козыри. Он и первый свой гол в России забил головой после стандарта. Костя Генич и Андрей Тихонов комментировали игру с Самарой на «Матч Премьер», и у них проскользнула такая фраза: «Легендарный подкат Бабича». Немножко смешно прозвучало, но тем не менее специалисты уже отмечают, что парень и вверху, и внизу хорош. Настоящий защитник. Хотя совсем недавно мы видели то же самое в исполнении Джикии. По бойцовским качествам к Георгию вообще нет вопросов. Но вот один играет, а другой нет. Смотрю на это и думаю: а почему бы не сыграть в три центральных? Левоногий Джикия левее расположился бы, Бабич — в центре, а Дуарте — правее. Но здесь уже вопрос по тактике. Абаскаль играет только так: 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2 — обозвать можно как угодно. Вариантов много, но сегодня тренер — Абаскаль, а мы можем только рассуждать.

Тупик Джикии

— У вас есть объяснение тотальному игнору Джикии?

— Я не могу этого знать. А если бы даже и знал, не смог бы рассказать. Мне ситуация непонятна. Этот вопрос лучше задать людям, которые находятся в команде. Может быть, дело в конкуренции с Бабичем. В какой-то момент серб был однозначно сильнее, это было видно. У него и рост, и физические данные более внушительные. Возможно, решили что-то поменять, и Бабич выиграл эту конкуренцию. Первые четыре-пять матчей он выглядел вообще здорово. Но потом были и провалы — в Самаре, в Воронеже. Команда много пропускала, и Бабич ошибался в том числе. В таких моментах и проявляется искусство тренера: чуть передёрнуть состав, дать отдохнуть одному и дать поиграть другому. Но нет, Абаскаль с упорством ставит Бабича. Я понимаю, что это игрок сборной Сербии, который там постоянно выходит в основном составе, проводит большие матчи, а сейчас ещё и пробился со своей командой на чемпионат Европы напрямую. Конечно, здесь и статус играет большую роль. У нашей же сборной пока только товарищеские матчи есть. Но могут быть и другие факторы, о которых мы не знаем.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Провальные трансферы | Проблемные позиции | Рибалта

— По сути, из всех летних трансферов оправдал себя только один?

— Да. Я смотрю на Карраскаля и Медину — двух футболистов, которые были в ЦСКА. По мне, Карраскаль и быстрее, и резче. Медина более тягучий. Хорошая левая нога, техника — супер. Но — небыстрый. Медина не сильнее русских футболистов, которые есть в «Спартаке». Я сейчас даже не вспомню, где он играл в ЦСКА. Если футболист яркий, ты его сразу запоминаешь: вот он забивал, отдавал с этой позиции. А Медина мне совершенно не запомнился.

«Самая больная тема — это нападающий»

— Какие позиции нужно усилить «Спартаку» в зимнее окно?

— «Спартак» редко играет «на ноль» — соответственно, нужны защитники. В первую очередь — крайние. То, что взяли Рябчука — это не выход. На время заткнули маленькую дырочку, а она может стать огромной. Не просто так человек практически не играл в предыдущем клубе — «Олимпиакосе». Теперь я понимаю почему. Надо снова усиливать фланги.

В центр взяли Бабича. На Джикию, видимо, больше не рассчитывают. Могли его хотя бы на 5-10 минут выпустить в последнем матче, но увы. Выходит Чернов. Для меня эта история непонятна: команда ведёт 3:0, а у тебя капитан сидит на лавочке долгое время — дай же ему шанс! Хотя бы покажи: мы на тебя рассчитываем в дальнейшем. А если нет, значит, нужен ещё один центральный.

В опорной зоне, как мы видим, выбор есть. Сейчас не смог играть Литвинов — вышел Мартинс. Кстати, не понимаю, почему он не игрок стартового состава. Мне кажется, тройка Литвинов — Мартинс — Пруцев смотрелась бы очень интересно. Объясню: если Литвинов играет чистого опорного, не покидая центральную зону, то Пруцев даёт объём — он просто везде, успевает и в атаке, и в обороне. А Мартинс, что очень важно, добегает в штрафную. Он потому и забивает, что не останавливается около штрафной, а бежит. Как нам говорил Олег Иванович Романцев, один из двух опорников обязан добегать до штрафной, что я всегда и делал. Потому что знал, что меня сзади всегда подстрахуют. А если «Спартак» выходит в три опорных — один правее, другой левее, то два из трёх обязаны играть в атаку. Поэтому мне было непонятно, почему Мартинс не играл в последних матчах. Он и против «Крыльев», как понимаю, вышел в старте только потому, что не было Литвинова. Здесь тоже вопросы. Но в целом центральная зона у нас неплохо укомплектована.

Самая больная тема — это нападающий. Николсона и Бальде отдали в аренду, и у Соболева не осталось конкурентов. Как мы уже поняли, на Мелёшина никто не рассчитывает. Тут ещё вопрос, как будет Промес играть. Сейчас Квинси просто получает удовольствие, забивает, отдаёт. Мне кажется, он даже не играет в полную силу. Но если Промес обойдётся без травм и дотерпит оставшиеся 12 матчей, то ему на подмену никого и брать не надо будет.

Если «Спартак» усилит проблемные позиции, может, и будет рассчитывать на попадание в тройку. Хотя конкуренция очень большая.

— Рибалта — точно тот человек, который нужен «Спартаку»?

— Я вообще не знаю, кто это, честно. Мне эта тема неинтересна. До этого тоже был иностранец, англичанин какой-то. Если берут Рибалту, то для чего? Чтобы он набрал сюда иностранцев? А как им объяснять, что у нас нет еврокубков? У себя во дворе — я имею в виду наш чемпионат — мы и сами можем разобраться. Есть люди, знающие российский футбол от и до, в том числе Первую лигу, ФНЛ-2. Они в состоянии разобраться на нашем рынке. Зачем в нынешних условиях нанимать иностранца и платить ему огромные деньги — я не понимаю. Если бы «Спартак» был железно на первом месте и готовился к Лиге чемпионов — тогда да, нужно было бы серьёзное усиление. Возможно, европеец с этим лучше разобрался бы. Но, например, Романцев сам знал, подходит ему футболист или нет. Он давал задание: этот игрок мне нужен. И тогда уже в процесс включались помощники, начальник команды. Спортивных директоров в 1990-е и не было. Повторюсь, у меня большие сомнения в том, нужен ли «Спартаку» Рибалта или другой менеджер из-за рубежа. Ладно, иностранец футболист или тренер, но чтобы ещё и спортивным директором ставить иностранца — это уже перебор.