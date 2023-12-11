В матчах АПЛ Салах чаще всего забивал Давиду де Хеа, Эдерсону и Иллану Меслье

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил по девять мячей сразу трём голкиперам команд английской Премьер-лиги — экс-вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа, игроку «Манчестер Сити» Эдерсону и голкиперу «Лидс Юнайтед» Иллану Меслье.

В матче 16-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1) египтянин забил 200-й мяч за «Ливерпуль». 148 из них пришлись на внутреннее первенство. По девять раз Салах забивал де Хеа, Эдерсону и Меслье — чаще, чем кому бы то ни было. За «Ливерпуль» Мохамед выступает с лета 2017 года после перехода из итальянской «Ромы». Вместе с «красными» египтянин становился победителем чемпионата Англии и Лиги чемпионов, выигрывал Кубок страны и Кубок лиги, а также клубный чемпионат мира по футболу.

Только в нынешнем сезоне 31-летний нападающий забил 11 мячей в 16 матчах английской Премьер-лиги. Также форвард записал на свой счёт семь результативных передач.