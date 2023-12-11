Экс-игрок «Ливерпуля» Раш — о Салахе: забить 200 голов — само по себе огромное достижение

Бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш высказался о форварде «красных» Мохамеде Салахе, который забил 200 мячей за мерсисайдский клуб. Юбилейный гол за «Ливерпуль» египтянин оформил в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Забить 200 мячей — само по себе огромное достижение. Не многим это удаётся, так что, перво-наперво, поздравляю его с этим! Салах не только качественный футболист, но и фантастический образец для подражания для людей в разных частях света.

В Египте он бог, и он дал мальчикам и девочкам там веру в то, что они могут стать профессиональными футболистами. Вот такой он человек. Когда Мо пришёл в «Ливерпуль», он забивал голы ради удовольствия. Он продолжает делать это и сейчас», — приводит слова Раша официальный сайт «Ливерпуля».